В Испании предотвратили теракт в день футбольного матча

13.05.2020, 21:48, Новости дня

Нейтрализованный в Испании сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) планировал устроить теракт в день матча между футбольными клубами «Барселона» и «Реал Мадрид», сообщила газета «Расон».

Как уточняет издание, 8 мая гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне злоумышленника из Марокко, который собирался напасть с ножом на людей в окрестностях стадиона «Камп Ноу» в день проведения футбольного матча, передает ТАСС.

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.

Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом введен режим повышенной готовности, все спортивные состязания приостановлены.

Ранее в Германии полиция задержала группу исламистов из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта.