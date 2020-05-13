В Минпросвещения прояснили ситуацию по числу предметов для ЕГЭ

13.05.2020, 21:48, Новости дня

Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В настоящее время завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», – приводит слова министра ТАСС.

Кравцов отметил, что слова замминистра Дмитрия Глушко о необходимости сдавать два предмета были истолкованы неверно, передает РИА «Новости».

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщал, что выпускникам 11-х классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, будет необходимо выбрать два экзамена, исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает. При этом в Минобрнауки заявили, что сокращение числа предметов ЕГЭ в 2020 году не рассматривалось.

Напомним, начало проведения единого государственного экзамена в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа и такое решение согласовано с Роспотребнадзором.