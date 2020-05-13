В Еврокомиссии считают, что Украина выполнила условия для получения €500 млн

13.05.2020, 21:35, Новости дня

Европейская комиссия считает, что Украина, приняв закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщил представитель Еврокомиссии.

“Мы приветствуем голосование в украинском парламенте закона о банковской реформе. Украина уже внедрила комплексный пакет реформ в рамках четвертой программы макроэкономической помощи. Согласно нашей оценке, конкретные условия политики для выплаты второй партии в размере €500 млн в рамках программы были выполнены”, – заявил собеседник агентства.

Представитель ЕК считает, что последний транш может быть выделен “после выполнения предыдущих действий из программы МВФ”.

“Сегодняшнее голосование является важным шагом вперед в этом направлении”, – подчеркнул он.

Кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на €1 млрд Украина и ЕС подписали в сентябре 2018 года. Половину суммы Украина получила в декабре 2018-го, второй должен был поступить весной 2019 года.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В свою очередь, продолжение сотрудничества с МВФ является обязательным условием для получения финансовой помощи от других международных доноров, в частности Всемирного банка и Евросоюза.