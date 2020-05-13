Козак прокомментировал свою секретную поездку в Берлин

13.05.2020, 21:35, Новости дня

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. В эфире телеканала “Россия 24” 13 мая он назвал формат встречи “дополнительными консультациями”.

“Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению многих непростых задач”, – сказал он, не назвав фамилии собеседника.

Козак добавил, что его поездка в Берлин придаст дополнительный импульс интенсификации переговоров в нормандском формате, а трехсторонней контактной группе, работающей в Минске, “будут даны соответствующие сигналы”.

Поездка Козака в Германию не анонсировалась; представителей Украины и Франции, других участниц “Нормандской четверки”, на консультациях не было.

Практически все официальные визиты отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, однако специальные правительственные рейсы выполнять разрешено.

Козак стал заместителем главы администрации президента РФ в январе, на этой должности он курирует украинское направление.