Зять Трампа не исключает, что президентские выборы в США перенесут

13.05.2020, 21:35, Новости дня

Советник президента США Джаред Кушнер (он также приходится зятем Дональду Трампу) не исключает, что президентские выборы в Соединенных Штатах могут не состояться 3 ноября из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью журналу TIME 12 мая.

Кушнер подчеркнул, что это решение находится не в его компетенции, однако признал, что такой вариант сейчас рассматривается.

При этом советник американского президента выразил надежду, что Соединенным Штатам удастся избежать второй масштабной волны эпидемии коронавируса этой осенью благодаря мерам, предпринимаемым федеральным правительством. Он высказал мнение, что если США “откроются после карантина, будет очень сложно снова закрыть страну”.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий. Демократов почти наверняка будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден (все его соперники уже выбыли из гонки), республиканцев – Трамп.

В конце апреля Байден говорил, что Трамп “попытается как-то отменить выборы”. По его словам, Трамп считает, что такой вариант поможет ему выиграть.

При этом телеканал CNN отмечал, что президент не может в одностороннем порядке изменить дату выборов, поскольку они установлены федеральным законом. Только Конгресс должен одобрить такой шаг.

По состоянию на 13 мая в США подтверждено 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, из них 83 тыс. скончались, более 230 тыс. выздоровели. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных и умерших.