 

В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ

13.05.2020, 21:30, Новости дня

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией и не исчезнуть, как ранее никуда не пропал и ВИЧ, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая», – передает слова Райана ТАСС.

Эксперт однако подчеркнул, что сложно предсказать, что будет дальше.

«Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом», – сообщил Райан.

По его словам, очень важным будет возможное изобретение вакцины и проведение повсеместной вакцинации.

«Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», – сообщил он.

Эндемическими называют инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности – они возобновляются без заноса извне.

Отметим, что по всему миру было зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Rammstein опровергла сообщения о коронавирусе у Линдеманна

22.04 / Кремль осудил фейки ряда СМИ по коронавирусу

01.04 / Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее 1 метра

15.04 / Гривна подешевела относительно доллара и евро

11.05 / CNBC – следующий удар по человечеству — после коронавируса миллионам людей грозит туберкулёз

08.04 / Родители бросили грудничка посреди сквера в Саратове

06.05 / Силуанов объяснил, почему нельзя «с вертолета деньги разбрасывать»

25.04 / Психолог советует не задумываться о конце пандемии

09.04 / ВОЗ попросит более 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

03.04 / Нефть Brent подорожала до 34 долларов за баррель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска