В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ

13.05.2020, 21:30, Новости дня

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией и не исчезнуть, как ранее никуда не пропал и ВИЧ, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая», – передает слова Райана ТАСС.

Эксперт однако подчеркнул, что сложно предсказать, что будет дальше.

«Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом», – сообщил Райан.

По его словам, очень важным будет возможное изобретение вакцины и проведение повсеместной вакцинации.

«Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», – сообщил он.

Эндемическими называют инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности – они возобновляются без заноса извне.

Отметим, что по всему миру было зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания коронавирусом.