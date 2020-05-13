«Он меня фашистом назвал»: Прилепин рассказал Собчак о конфликте с ее мужем Богомоловым

13.05.2020, 21:30, Разное

Российский писатель Захар Прилепин пришел в гости к Ксении Собчак в ее шоу «Острожно, Собчак», где телеведущая взяла у него откровенное интервью. Об этом общественный деятель заявил в своем личном Telegram-канале.

В интервью Захар Прилепин признался Ксении Собчак, что уже почти 10 лет испытывает ненависть к ее мужу Константину Богомолову. А все началось с того, что он и его отец Юрий Богомолов называли его «фашистом», при это себя он таким не считает, ведь писатель выступает за справедливое и равное общество, а потому даже ведущей предложил вступить в одну из социалистических партий.

Сама Ксения Собчак не знала, как ответить Захару Прилепину, а потому напомнила ему слова Иосифа Сталина, утверждавшего, что сын не отвечает за действия отца. Телеведущая хотела дать понять писателю, что она не может нести ответственность за поступки, которые совершил ее муж, ведь он — свободная личность и имеет на это право.

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