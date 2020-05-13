 

В Госдуме допустили объединение еще трех российских регионов

13.05.2020, 21:30, Новости дня

В 2021 году могут быть объединены Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

«По Тюменской вопрос уже несколько лет обсуждался, но не выносился на широкую публичную дискуссию. (…) Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это», – приводит его слова РИА «Новости».

«Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально. (…) Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», – добавил депутат.

Напомним, в среду главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум, договорившись о начале объединения регионов.

Политолог Евгений Минченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что логика объединения двух регионов заключается в том, чтобы убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов подчеркивал, что при объединении Архангельской области с Ненецким автономным округом речь идет не о поглощении, а об объединении ресурсов, чтобы придать динамику социально-экономическому развитию региона.



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