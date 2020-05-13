Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М»

13.05.2020, 21:30, Разное

Аппараты искусственной вентиляции «АВЕНТА-М» были произведены 1 апреля 2020 года Уральским приборостроительным заводом. Они использовались для оказания медицинской помощи пациентам в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где случились пожары, унесшие жизни пациентов.

Первый пожар случился 9 мая реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого, причиной возгорания стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ. Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге по той же причине случился новый пожар, площадь которого составила 10 кв. метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается.

В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что производство аппаратов ИВЛ в РФ будет увеличено в восемь раз до 800 единиц. В мае объемы производства планируется увеличить до 2,5 тысяч, а в июне — до 3,5 тысяч.

«Отгрузка произведенных ИВЛ идет по двум каналам: по контрактам, которые были подписаны регионами напрямую с производителями, и в рамках госконтракта Минпромторга с субъектами и Минздравом в объеме выделенных правительством 7,5 млрд рублей. Это больше 6 тыс. ИВЛ», – сообщил министр.