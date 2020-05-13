Павел Дацюк – самый уважаемый игрок КХЛ по мнению хоккеистов лиги

13.05.2020, 21:26, Новости дня

Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк назван самым уважаемым хоккеистом КХЛ. По итогам опрос среди игроков лиги 42-летний форвард набрал 32 процента голосов.

По этому показателю Дацюк опередил нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина (22%) и форварда казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова (11%). Также в пятерку вошли Александр Свитов (4,3%) и Вадим Шипачев (2,9%).

Ранее СМИ сообщили, что Дацюк собирается подписать новое соглашение с клубом из Екатеринбурга, за который выступает с 2019 года. В текущем сезоне Павел в составе "Автомобилиста" принял участие в 47 матчах, в которых набрал 26 очков – семь шайб и 19 передач.