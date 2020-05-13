СКР установит виновника обрушения перекрытий в столичном доме

13.05.2020, 21:26, Новости дня

Следственный комитет начал проверку после обрушения перекрытий в жилом доме на востоке Москвы. Весь день там продолжался разбор завалов. К вечеру жителям предложили вернуться в квартиры, но решились не все. Пятиэтажка 30-х годов и без того была в плачевном состоянии. Но хуже, по словам жильцов, стало после того, как в подвале начался подозрительный ремонт.

"Что-то у нас рухнул потолок, что ли все упало, все рухнуло".

Первые кадры с места происшествия снимают жильцы. Те, кто смог выйти из квартиры. На лестнице — бетонные плиты и густая пыль. Все что осталось от рухнувшего чердака.

Обошлось без пострадавших. Но спасателям пришлось эвакуировать 13 человек.

В самом подъезде продолжается разбор завалов, полицейские не пускают наверх, на пятый этаж, где все и произошло, ни журналистов, ни самих жильцов из соображений безопасности. Крыша может вновь обрушиться.

Семью Гвинджилия с пятого этажа спускали с помощью автовышки. С собой успели взять только документы. Теперь в машине под подъездом размышляют, как жить дальше.

"Будем думать, куда уже или к родственникам, или к соседям или, предложили нам куда-то в ГБУ, там что ли разместиться", — размышляет Каха Гвинджилия, житель дома.

Пока состояние дома проверяет специальная комиссия, жильцы возмущаются. Здание старое, еще довоенное. А в подвале уже год как подозрительный шум.

Жильцы считают, что обрушение произошло из-за строительных работ здесь в подвале под первым и вторым подъездом, якобы владелец помещений снес несущие стены, чтобы построить здесь хостел.

Хозяин оправдывается — мол, строил магазин, полгода уже не работает и все разрешения есть.

"Бетонные конструкции и не трогались, они только были усилены", — поясняет Руслан Абдулбеков , владелец подвального помещения.

Похожее ЧП в этом доме уже было, аж в 2002 году. Тогда здание затрещало по швам, когда в подвале начали оборудовать сауну. В итоге фундамент укрепили, а заведение прикрыли.

"Треснул дом, стал наклоняться, очевидным образом он пошел. Вызывали все структуры и газ отключали. Спасайся кто может. Все успокоились, сказали, что бетончик вам подольем и укрепили. Вот и все и сейчас, что будет никто не знает", — говорит Ольга Трифонова жительница дома.

Причину нынешнего обрушения чиновники назвать не могут. Впрочем, на один вопрос в управе уже ответили — дом аварийным не считают, а значит жить в нем можно.

"Дом постройки 1932 года. После того как он был включен в программу реновации, жители отказались от этого, он был исключен из реновации, включен в капитальный ремонт", — сообщил Валерий Вольнов первый заместитель главы управы Лефортово.

Ремонт здесь собирались провести через пять лет. Но начать, очевидно, придётся раньше. Вот только жильцы пятого этажа возвращаться под такую крышу просто боятся.