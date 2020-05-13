Стало ломать: Песков поделился подробностями о своем состоянии

13.05.2020, 21:26, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который ранее подтвердил свое заболевание коронавирусом, поделился подробностями о состоянии своего здоровья. По его словам, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Песков сообщил, что тестировался каждый день. В первый день, когда у него появился появился положительный результат, никакого недомогания не чувствовалось. Затем началась неприятная температура чуть выше 37. Дмитрий Песков отметил, что стало "ломать" и его, и супругу Татьяну Навку, которая тоже заразилась коронавирусом.

Пресс-секретарь президента подчеркнул в беседе с изданием "Коммерсант", что COVID-19 важно поймать вовремя, поскольку этот вирус "абсолютно кровожадный". Песков отметил, что в организме при попадании инфекции начинается гормональный шторм, иммунная система пытается победить вирус и вместе с этим пожирает легкие. Отсюда вытекает эффект "матового стекла", который может привести к тромбозу легких.

Дмитрий Песков отметил, что его семья полтора месяца сидела дома, соблюдая все меры предосторожности. Пресс-секретарь подчеркнул, что вирус действительно очень опасен и легко передается человеку, уберечься от него сложно.

Песков не стал обсуждать свою тактику лечения, поскольку "врачи знают, что делают". По его словам, свои обязанности он передал заместителю. Пресс-секретарь отметил, что как только пойдет на поправку, то станет постепенно возвращаться к информационной активности.

О заболевании Пескова и его супруги стало известно во вторник, 12 мая.