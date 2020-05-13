Мнение: Как держится российский бизнес, рост безработицы на 20 миллионов и беспилотник Яндекса в Сколково

13.05.2020, 21:20, Разное

1. Несмотря на многочисленные жалобы в СМИ и соцсетях, российский бизнес в целом очень даже неплохо справляется с кризисом. Во всяком случае, подавляющее большинство предпринимателей сдаваться не собирается:

https://lenta.ru/news/2020/05/07/business/

Большинство российских предпринимателей не готовы уходить из бизнеса, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и университетом «Синергия».

Кризис не заставит их сдаться и просто так завершить свою деятельность, заявили 88 процентов опрошенных предпринимателей. При этом 25 процентов респондентов остановили работу своего бизнеса, а 28 процентов перепрофилировали его и стали предлагать новые продукты и услуги. Большинство предпринимателей с пессимизмом оценивают перспективы восстановления экономики — они считают, что самые тяжелые времена еще впереди (этот вариант ответа выбрали 79 процентов).

2. У Дональда Трампа большие проблемы. С одно стороны, Дональд Трамп уже занимает пост президента, и избиратели, которые всегда голосуют за действующую власть, отдадут голоса ему. Кроме того, его соперник, 77-летний Джозеф Байден, выглядит откровенно больным на голову.

С другой стороны, в США из-за кризиса образовалась рекордная по размеру армия недовольных безработных:

https://lenta.ru/news/2020/05/08/netraboti/

https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/08/april-2020-jobs-report/

Уровень безработицы в США вырос до рекордных 14,7 процента за апрель, за месяц без работы остались 20,5 миллиона человек. Это самый высокий показатель за полвека, пишет газета The Washington Post со ссылкой на Министерство труда.

Нынешнее сокращение рабочих мест вдвое превышает то, что было зафиксировано во время кризиса 2007-2009 годов. Аналитики предупреждают, что может потребоваться не один год, чтобы вернуться к февральскому уровню безработицы в 3,5 процента. Президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что «рабочие места все вернутся, и они вернутся очень скоро».

Вряд ли безработные в большинстве своём будут голосовать за Трампа. Скорее они являются электоратом Байдена и Демократической партии, которая традиционно обещает безработным всевозможные социальные плюшки, а также, разумеется, обвиняет во всём происходящем действующего президента.

Так что Трампу действительно остаётся надеяться на то, что к началу осени кризис начнёт спадать и ситуация с работой выправится. Вероятно, ради этого он пойдёт на снятие карантинных ограничений, даже если эпидемия к тому моменту будет ещё в самом разгаре.

3. Кстати о беспилотниках:

https://bespilot.com/news/695-yandex-rover-skolkovo

Рободоставщик Яндекс.Ровер – младший брат беспилотного автомобиля от Яндекса, начал доставлять документы и небольшие грузы в инновационном центре Сколково в Москве, сообщает официальный блог Яндекса. Это первое использование беспилотного курьера за пределами офиса IT-компании. <…>

Заказ перевозки роботом можно сделать в мобильном приложении. Затем вы спускаетесь к крыльцу здания и помещаете груз в специальный отсек Ровера. После закрытия крышка блокируется. Робот уезжает и за его перемещением можно наблюдать со смартфона на карте, в режиме онлайн. Для того чтобы разблокировать робота, который приехал к получателю груза, нужно зайти в мобильное приложение и, нажатием кнопки в телефоне, открыть крышку доставщика и забрать груз.

Беспилотная система Ровера состоит из лидара и нескольких датчиков, которые позволяют роботу двигаться в 100% автономном режиме даже в темноте. Беспилот сам строит маршрут из точки А в точку B и тормозит, если перед ним внезапно появляется пешеход – а затем продолжает путь, когда дорога свободна. Статичные препятствия робот объезжает.

Запуск автоматического доставщика на городские улицы во время карантина – неплохая идея, в том числе и в плане пиара.