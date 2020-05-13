Мнение: О попрошайках

13.05.2020, 21:17, Разное

Вчера еще одной Попрошайки разбирали письмо, которая возненавидела парня и готова была обвинять его в насилии.

Это любимое у Попрошаек – обвинять всех в насилии. Родителей – в первую очередь, учителей, партнеров, друзей и первых встречных.

Вот такие вот бредовые, модные нынче обвинения, якобы кто-то когда-то руку куда-то им не туда положил, совершенно бездоказательные и низкие – это любимое у Попрошаек.

Хорошо бы им носить табличку на груди “Обвиняю”, чтобы их люди за версту обходили и не подходили к ним.

Вся вот эта тема с публичным эксгибиционизмом, когда никому не нужные старые тетки вспоминают вдруг в подробностях, как к ним много лет назад какие-то известные люди приставали – это треш и позор нашего времени.

И то что их еще слушают – треш и позор вдвойне.

На этом фоне свежо, хотя так же дико, выглядят вот такие новости. Не знаю, видели ли вы это два месяца назад.

Вот.

Женщины часто домогаются к мужчинам, особенно к коллегам и подчиненным, это не новость.

Но обычно мужчинам стыдно не то что жаловаться на это начальству, даже приятелям рассказать. Похвастаться – да, но жаловаться на такое – не по-мужски. Хотя хвастаться обычно нечем, мужчинам неприятно, когда к ним пристает ненужная женщина. Но все-таки жаловаться никому в голову раньше не приходило.

А вот сейчас уже стало приходить.

В принципе, это закономерно. Не только ведь кошелкам трезвонить на весь свет, как их трогают за ягодицы. Пусть и мужчины в ответ вопят, как к ним домогаются разные женщины. Чтобы женщины не думали, что они единственные в мире сексуальные объекты.

Нет уж, Попрошайки есть и среди мужчин. Нет ничего проще, чем быть Попрошайкой и стенать на весь мир о невзгодах.

В общем, маразм крепчает.

И берегов у Попрошаек вообще не остается. Они готовы все самое хорошее представить как ущерб. Лишь бы отжать компенсацию, лишь бы убедить всех, что их обирают и притесняют, что другие им должны, что им обязаны еще чего-нибудь дать.

Радует то, что все Попрошайки субъективно живут в аду. Им все время плохо. Даже если объективно все нормально, они постоянно страдают.

Понимаете, друзья, что с Попрошайками связываться нельзя? Ни дела заводить, ни дружить, ни просто общаться, ни обычную переписку вести. Все будет использовано против вас