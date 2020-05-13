Депутаты Рады объявили бойкот премьеру Украины

13.05.2020, 21:16, Новости дня

Парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, сообщил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.

«Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне является святым днем для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства – это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем», – высказался Бойко, чьи слова приведены на сайте фракции.

По его мнению, такое «отношение главы кабмина к подвигу миллионов украинцев – это не позор, это какие-то античеловеческие вещи».

«Поколение фронтовиков совершили невероятный подвиг и принесли мир на украинскую землю. Затем они отстроили страну. Подняли из пепла украинские города и села, запустили промышленность. А что делает сегодня украинская власть? Рассказывает о 500 тыс. рабочих мест, которые у нее, как и все остальное, есть только на бумаге. Продает землю и предприятия, закрывает заводы и больницы, увольняет врачей и учителей, отбирает социальные льготы у ветеранов и детей войны. И шестой год не находит политической воли, чтобы прекратить конфликт в Донбассе», – отметил Бойко.

Кроме того, сопредседатель партии подчеркнул, что «украинцы – наследники победителей и героев, спасших мир от фашизма и народ это помнит». Он отметил, что партия продолжит борьбу «за сохранение истинной истории Украины и украинского народа, а также за права ветеранов».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как один из важнейших регионов бывшего СССР, сильно пострадавший во время Великой Отечественной – Украина – отмечает 75 лет Великой Победы.