 

Эмин Агаларов заявил о разводе с супругой Алёной Гавриловой

13.05.2020, 21:09, Разное

Популярный российский певец Эмин Агаларов в своей последней публикации в соцсети Instagram заявил, что разводится с женой Алёной Гавриловой. Тем не менее, он посвятил экс-возлюбленной теплые слова, поблагодарив за каждый прожитый совместно день.
В данном посте Агаларов опубликовал архивный снимок со свадьбы, где пара запечатлена яркой, радостной и с улыбками на лицах. Исполнитель признает, что тот день был одним из лучших в его жизни. Далее он отметил, что у них с женой не получилось воплотить в жизнь все задуманные планы, но поблагодарил её за дочь Афину.

Что касается причин развода, то их Агаларов озвучивать не стал. В заключении музыкант отметил, что они с Гавриловой останутся хорошими друзьями и будут совместными усилиями продолжать воспитывать подрастающую дочь.



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