Путин потребовал увеличить спрос на российские самолеты

13.05.2020, 21:08, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиаотрасли заявил, что необходимо увеличить спрос на российские самолеты и за счет этого загрузить заводы.

«Принципиальный вопрос – загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов», – передает его слова РИА «Новости».

Он также поручил запустить новую программу лизинга в авиаотрасли, дав лизинговым компаниям госгарантии.

«Запустить новую программу поддержки и лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов», – сказал Путин.

По его мнению, эта программа за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолетов на российских заводах. При этом механизм субсидирования лизинга, отметил президент, нужно сделать более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов, в том числе привязав субсидию к покупке конкретного борта.

Путин отметил, что РФ находится в числе немногих стран, имеющих все возможности для выпуска всей линейки гражданских и военных самолетов.

«Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации – намного превосходят их», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в этой ситуации нужно поддержать базу отрасли, предприятия авиастроения, дав загрузку этому уникальному производству.

Говоря о поддержке авиакомпаний, президент потребовал сделать так, чтобы она оказывалась в первую очередь тем авиакомпаниям, которые эксплуатируют российские самолеты.

Президент также предложил перенести на более ранний срок госзакупки авиатехники. По его словам, это универсальная и эффективная мера, используемая для поддержки автопрома и других отраслей промышленности.

«У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их, что называется, влево по графику, осуществить опережающим образом, чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время», – сказал президент.

В апреле президент Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.