Мнение: Шаман и коронавирус

13.05.2020, 21:05, Разное

Как это я пропустил такую знаковую новость? Оказывается в Якутске два десятка силовиков нагрянули к шаману Александру Габышеву и увезли его в психиатрическую больницу.

Тревожно мне что-то… Не к добру это задержание и водворение в психушку самого знаменитого в России шамана.

Габышев – этот тот самый шаман, который в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву для проведения обряда «изгнания Владимира Путина». Тогда и прославился.

До Москвы шаман не дошел. Не по своей воле. Кто-то напряг силовиков, а те пресекли шамана-ходока.

В декабре прошлого года, когда шаман отправился во второй поход на Москву и его снова задержали, я написал:

«…Мне вот что не понятно. Если есть силы, которые панически боятся, что шаман может дойти до Москвы, значит, добравшись до Москвы, шаман реально может «изгнать Путина»? Или у паники глаза велики? И никакой угрозы Путину шаман не представляет? А задерживают шамана на всякий случай?» (отсюда)

А в сентябре прошлого года, когда был прерван первый поход шамана на Москву, поделился своей тревогой:

«Если я правильно понимаю, люди, принявшие решение задержать шамана и отправить его на самолете домой, в Якутск, сильно испугались шамана. Но если шаман реально так силен, то его нельзя было отправлять в Якутск. Потому что он же не один шел на Москву. К гадалке не ходи, его сопровождали дУхи, которые придавали ему сил…. А теперь, когда шамана посадили на самолет и отправили в Якутск, дУхи, сопровождавшие шамана в дороге, остались «бесхозными». И что им может придти в голову, думаю, даже шаман не знает. А что если они решат продолжить путь на Москву без шамана? Что если доберутся?» (отсюда).

Вот я и думаю, а не был ли прошлогодний поход шамана на Москву предупреждением, что Москву и Россию в целом ждут тяжелые времена? Предупреждением, что стоимость нефти обрушится и нагрянет коронавирус?

Не прислушались, задержали шамана, отконвоировали в Якутск. И вон как оно обернулось….

Вот поэтому-то мне снова тревожно… Вот поэтому-то, задержание и водворение в психушку самого знаменитого в России шамана, по-моему, очень скверная новость.

Фотографии отсюда и отсюда