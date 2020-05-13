По стопам Насти Ивлеевой, Беллы Хадид и Джессики Альбы: как подстричь саму себя в домашних условиях

13.05.2020, 20:59, Разное

Самоизоляция продолжается, наш внешний вид меняется – и иногда не в лучшую сторону. Многих из нас, чтобы исправить ситуацию, так и тянет к beauty-преображениям, в частности, стрижкам. Среди таких нетерпеливых оказались и многие знаменитости – Настя Ивлеева, Белла Хадид, Джессика Альба, Дэвид Бекхэм, Арми Хаммер, Пинк, Коди Симпсон, Таллула Уиллис, Криштиану Роналду, Камилла Кабелло и другие. Одни выстригли челку, другие побрились налысо, третьи и вовсе решились на ирокез. Оценить звездные труды можно в нашей галерее.

Белла Хадид с новой челкойКликните на фото для просмотра галереиЭксперты в один голос твердят: лучше всего стричься в салоне в компании профессионалов. Но если вы уже настроились подровнять кончики или выстричь челку, грамотные советы помогут сделать это красиво. Онлайн-мастер-класс дает стилист салона красоты Mod’s Hair Paris Альбина Романова.

Французская челка

Мой главный совет – кардинально менять стрижку самостоятельно не стоит. Что мы можем сделать дома, так это подровнять себе чёлку и концы по длине. Чем короче волосы, тем сложнее их подстричь. Расскажу, как стричь французскую челку дома. Суть этой знаменитой челки в том, что по центру волосы короче – на уровне ширины между глазами, и постепенно она расширяется и удлиняется. Именно поэтому ее еще называют челка-шторка. Кстати, эта челка визуально отлично стройнит.

Французская челка Алексы ЧангПеред тем, как приступить к стрижке, нужно пройти три подготовительных этапа:

1. Понять свой тип волос: волнистые, кудрявые или же прямые.

Если вы обладательница волнистых или кудрявых волос, то нужно учитывать, что каждый подстриженный сантиметр волос в сухом виде подпрыгнет, так как волосы в мокром виде разбухают, а в сухом сжимаются. С прямыми тонкими волосами немного сложнее, так как они не прощают ошибок со срезом.

2. Подготовка волос: очищение кожи головы (шампунь по типу волос) и смываемый уход (бальзам, маска).

Волосы лучше стричь мокрыми, так как сухие начинают торчать, электризоваться и завиваться.

3. Подготовка инструментов: ножницы, обычная расческа, зеркало, зажимы, резинки и спрей, чтобы поддерживать влажность волос (можно просто налить воды в пульверизатор).

Важно: ножницы должны быть острыми и желательно профессиональными, ни в коем случае не используйте канцелярские для бумаги и прочего, ими ровнять кончики будет сложно, а риск травмировать волосы очень велик.

Когда подготовка окончена, приступаем непосредственно к стрижке.

Шаг 1. Отделить будущую челку треугольным пробором. Остальные пряди зафиксировать зажимами. Если у вас раньше была челка, и ее толщина вас устраивает, тогда разделите именно свою челку. Если вы впервые стрижете челку, тогда обратите внимание на то, что чем глубже пробор, тем гуще получится челка.

Шаг 2. Выберите центральную часть челки – то есть ваша контрольная прядь должна проходить между бровей. Запомните, ни в коем случае нельзя резать по прямой линии. Вы должны делать крошечные срезы. Ножницы держим под углом 45 градусов, стоит помнить, что после высыхания волосы станут короче.

Шаг 3. Плавно и постепенно увеличиваем длину, двигаясь к правому виску. Стригите мелкими прядями и постепенно увидите, как челка приобретает форму.

Шаг 4. Повторить процесс от центра к левому виску. Форма будет напоминать полукруг.

Шаг 5. Встряхните волосы так, чтобы они легли естественно. Посушите их феном по направлению сверху вниз. После высыхания положите расческу под челку и вытащите ее так, чтобы она осталась посередине. Возьмите ножницы и легкими движениями подстригите волосы вертикально – это придаст концам лёгкость.

Бьюти-эксперимент Камиллы КабеллоКликните на фото для просмотра галереи

Стрижка для волос средней длины

А также хочу поделиться стрижкой, к которой прибегала во время декрета. Стрижка подойдёт на среднюю длину или ниже плеч.

Шаг 1. Подготовка: очищение, уход, спрей для гладкости.

Шаг 2. Зачешите волосы в хвост на макушке головы. Это нужно делать, согнувшись в талии и направив голову вниз. Чтобы убедиться, что волосы максимально ровные, старайтесь собрать хвост точно в центре и на самой макушке головы. Используйте зеркало, чтобы определить точное положение хвоста.

Шаг 3. Плотно закрепите хвост резинкой. Первую резинку поместите ближе к коже головы так, чтобы волосы не выбивались из хвоста.

Шаг 4. Еще одну резинку наденьте чуть дальше к низу хвоста. Вторая резинка будет находиться непосредственно там, где мы определили место среза.

Шаг 5 Срезайте волосы над второй резинкой. Одной рукой держитесь за вторую резинку, а другой рукой ножницами подстригайте волосы. Не пытайтесь отстричь сразу весь хвост. Срезайте небольшими шагами, пока не пройдете ножницами через весь хвост.

Для придания более естественного вида можете сделать несколько небольших движений ножницами по направлению вверх хвоста или скручивать тонкие пряди и срезать концы. Это смягчит концы волос и придаст им менее “обрубленный” вид.

Бьюти-эксперимент Арми ХаммераКликните на фото для просмотра галереиСоветы!

· Всегда отрезайте меньше, чем необходимо. В любой момент вы можете вернуться и затем отстричь еще больше.

· Если вы подстриглись, и прическа выглядит ужасно. Не пытайтесь исправить, дождитесь своего мастера!

· Стригитесь в комнате с хорошим освещением. Плохое освещение повышает вероятность совершения ошибок.

· Используйте небольшие ножницы. Полотно ножниц не должно превышать 7см.

· Самостоятельно делать новую прическу гораздо сложнее, чем просто подровнять волосы.

· Когда речь идет о влажной стрижке, поддерживайте равномерную влажность волос. Увлажняйте их из пульверизатора по мере необходимости и промокайте полотенцем, чтобы удалять излишки влаги. Чрезмерно влажные волосы ровно подстричь не удастся.

Предупреждения!

· Будьте осторожны при использовании ножниц.

· Если у вас недостаточно практики, не стригите волосы перед важными мероприятиями.

· Если вам меньше 18 лет, и вы живете с родителями, поговорите с ними по поводу стрижки ваших волос. Возможно, они захотят вам помочь.

· Если волосы непослушные, густые или кучерявые, подстричь их самостоятельно может быть довольно трудно.

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Публикация от Cody Simpson (@codysimpson)2 Апр 2020 в 5:44 PDT

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Публикация от tallulah (@buuski)7 Апр 2020 в 6:05 PDT