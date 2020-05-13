 

Вылетевший из Петербурга самолет совершил экстренную посадку

13.05.2020, 20:54, Разное

В Пулково экстренно приземлился самолет. Уточняется, что воздушное судно должно было совершить рейс Санкт Петербург – Уфа.

По данным газеты “Петербургский дневник”, пилот принял решение вернуться в аэропорт из-за того, что сработал один из датчиков. В результате случившегося никто не пострадал. Пассажиры скоро смогут попасть на место назначения, пишет ИА “Невские новости”.



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