 

В Москве возобновилась работа более 370 промпредприятий

13.05.2020, 20:53, Новости дня

Более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий начали возобновлять производство, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточняется в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы, речь идет о предприятиях автопрома, легкой, машиностроительной промышленности. Кроме того, запускается производство компьютеров, электроники и прочих готовых изделий, добавил Ефимов.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с промышленных и строительных предприятий были сняты введенные ранее ограничения, но решение о возобновлении деятельности каждое предприятие принимает самостоятельно. Пока многие заводы ведут подготовительную работу – проводят дезинфекцию помещений, объясняют сотрудникам новые правила безопасности.

Всем возобновившим производство предприятиям нужно соблюдать обязательные меры безопасности. Сотрудники должны носить маски и перчатки, использовать антисептики для рук. Там, где обеспечить социальную дистанцию между рабочими местами невозможно, требуется установить защитные экраны.

Работодатели также обязаны измерять температуру сотрудников при допуске на производство, а затем каждые четыре часа. При первых признаках ОРВИ работников необходимо отправлять домой. Кроме того, предприятия обязаны проводить выборочное тестирование на коронавирус – не менее 10% персонала раз в 15 дней.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что 20% от общего числа сотрудников промышленных организаций пока продолжат работать дистанционно.

«По данным оперативного штаба по мониторингу работы столичных предприятий, примерно каждый пятый сотрудник пока остается на удаленной работе. Это в основном персонал офисов и сотрудники из группы риска. Промышленники понимают всю ответственность за безопасность персонала в связи с возобновлением производства», – подчеркнул он.

За несоблюдение требований предприятиям может грозить штраф – от 100 до 300 тыс. рублей, а также полная остановка деятельности.

В целом режим временных ограничений сохранится в городе до 31 мая: закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны; запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

С 12 мая использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток является обязательным в магазинах, торговых центрах, на рабочем месте, а также в любых видах общественного транспорта и в такси. В общественных местах по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров.



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