В древнейшем турецком храме Гёбекли-Тепе обнаружили скрытый гигантский геометрический узор

13.05.2020, 20:53, Разное

На территории каменного комплекса Гёбекли-Теле, расположенного в Анатолии (Турция), был найден необычный геометрический узор. Исследователи предположили, что данное строение было возведено свыше 11 тысяч лет назад – это делает его старше Стоунхенджа примерно в 2 раза.

В данном районе работают ученые, представляющие Тель-Авивский университет (Израиль). На данный момент строение почти разрушено: невредимыми остались лишь несколько каменных объектов диаметром 10-20 метров, а также 5-метровые известняковые колонны. При создании компьютерной модели эксперты хотели выяснить, какой внешний вид имели оригинальные здания, возможно, массивные части являлись элементами единого архитектурного комплекса. Вероятно, в 9-м тысячелетии до нашей эры строение возводили охотники и собиратели, но непонятно, как им удалось завершить настолько сложный объект.

Далее исследователи определили, что это – единый масштабный комплекс. Соответствующий вывод был сделан после определения центральных точек трёх каменных кругов, они соединились практически в равносторонний треугольник (была найдена лишь небольшая погрешность). Речь идёт о неслучайном совпадении, в то время строители наверняка продумали очень тщательный «поэтажный» план здания, подытожили ученые.