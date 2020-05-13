Realme готовит к выпуску сразу восемь продуктов

13.05.2020, 20:50, Новости дня

Китайский бренд Realme намерен 25 мая официально представит одновременно восемь различных новых устройств.

Еще совсем недавно анонсировали, что в этот день состоится выход смартфона, который проходит под кодовым обозначением Blade Runner. Аппарат окажется крайне актуальным для поклонников компьютерных игр. Прогнозируется, что публике также представят умные часы с крупным экраном, а также фирменный телевизор с диагональю экрана 43 дюйма.

Кроме того, поклонники марки смогут увидеть продвинутый смартфон Realme X3 SuperZoom. Инсайдеры прогнозируют появление новой беспроводной гарнитуры и некоторых других девайсов, подробностей о которых пока не предложено.