Эксперт: В режиме самоизоляции Москва стала полигоном для новых технологий управления

13.05.2020, 20:48, Новости дня

Москва должна была стать полигоном для испытания использования цифровых технологий как в управлении городом, так в реализации экономических проектов. Необходимость этого показал режим самоизоляции, который был введен из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил политолог Игорь Кузнецов, выступая в среду на круглом столе на тему «Государство и пандемия».

«Режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, тем более, военного положения, не вводился ни в масштабе всей страны, ни в масштабе регионов, именно потому что издержки такого режима совершенно очевидны. Мы постарались пройти здесь, что называется, между Сциллой и Харибдой», – заметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов в ходе прошедшей в среду конференции «Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации». Встреча экспертов в онлайн-режиме была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, на сайтах онлайн-петиций и в соцсетях проводился сбор подписей под требованиями ввести в Москве или даже по всей РФ режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации (ЧП или ЧС) – в связи с распространением коронавируса. Эксперты неоднократно разъясняли, что введение чрезвычайных режимов нецелесообразно – в частности, оно серьезно ударило бы по сфере частного бизнеса, поскольку подразумевает серьезное ограничение политических и личных прав граждан, вплоть до конфискации личной собственности.

«Мировой опыт введения ЧП показывает, что такие режимы начинаются с ограничений функций парламента. Законодательная власть сразу уходит в тень, поскольку не обладает такой оперативностью и живостью реакции, как исполнительная власть. Не говоря уже о власти судебной», – напомнил Кузнецов.

Те экстраординарные меры, которые были введены с началом пандемии в России, позволили обойтись без введения ЧС или ЧП, но эти меры формулировались фактически на ходу. «Режим самоизоляции, который изначально был скорее публицистическим термином, теперь, скорее всего, будет закрепляться на уровне правовых актов», – предполагает Кузнецов.

«В этом смысле, мне кажется, подспорьем станет тот набор предложений, который в докризисную эпоху был представлен в нацпрограмме «Цифровая экономика России», – добавил эксперт. – Например, введение и апробация экспериментальных правовых режимов. Москва должна была стать, – да, наверное, и стала, – полигоном испытания таких режимов, которые позволяют создавать условия для использования цифровых технологий и в управлении городом, и в реализации экономических проектов».