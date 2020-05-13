Стало известно о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

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13.05.2020, 20:48, Новости дня

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в московской больнице.

«Он в Москве. В тяжелом состоянии», – рассказал ТАСС боец Ислам Махачев.

Ранее стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позже сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в больнице в Москве.



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