Мнение: Секреты Русской Ковидной Аномалии

13.05.2020, 20:40, Разное

Рукотворность всей отечественной статистики по вирусу сегодня уже просто бросается в глаза. Ты подумай: только наш великий бункерный Вождь вылез из подземелья со своим “прекращением нерабочих дней” – простая публика, только-только прикупившая запас масок на месяц вперед, в детской своей наивности принялись глаза тереть: как же так, ведь “эпидемия обостряется”, “показатели выходят на пик”, “старая Акела промахнулась”… И зря! Они просто не знали, что Акела провидит будущее: еще каких-то пара дней – и пожалте, “эпидемия ощутимо пошла на спад”, “коэффициэнт прироста меньше единицы”.

Эвона как. Мастерство в Кремле не пропили; воистину – “течет вода Кубань-реки, куда велят большевики!” Вчера до пика было “еще далеко” – а сегодня “пик эпидемии уже позади”. Блин, когда же мы его проехали? А ночью, наверно. Во сне. “Русские горки” классические: резко вверх, потом сразу резко вниз… Эх, а мы всё проспали.

Определенно, с “эпидемией” в России с самого начала идет какой-то мутный мухлёж. В принципе, уже разница со всем миром НА ПОРЯДОК показателей по смертности – не звоночек, а целый набатный колокол. Ясно ежу, что “при прочих равных” такого просто не может быть (если только не считать русских каким-то совершенно особым в биологическом смысле подвидом человеческой расы).

Варианта объяснения тут, очевидно, два: или какое-то очень сильное искажение статистики смертности в РФ – или дело в уже наработанном иммунитете популяции, то есть – в истинности гипотезы, что коронавирус в России УЖЕ БЫЛ. И если власти в России об этом знают – тогда, стало быть, вся вакханалия по “борьбе с вирусом” – какое-то сплошное придуривание.

Но значит ли происходящее, что “эпидемию” теперь начнут по-быстрому сворачивать? Вариант дивный, но в такое счастье верится, конечно, с трудом. С точки зрения властей самым заманчивым представляется как раз нынешний гибрид из абсолютно незаконных постановлений Путина-Собянина: это когда гражданам высочайше разрешается, надев на себя цаки, идти на работу и с работы… а во всем остальном на них по-прежнему распространяется “режим самоизоляции”: хочешь выйти на улицу – получай пропуск, объясняй, куда и зачем, а так – только с собакой и не далее 100 м от конуры. То есть порядки в точности как на зоне, где у зеков маршрут один: утром “на промку”, вечером – обратно в барак. Как от такого отказаться?

Так что сворачивание преследует, видимо, исключительно тактические цели – публике надо дать “проголосовать за поправки”. Ну а после этого Страшный Вирус опять разбушуется – мама не горюй.