 

Мнение: Секреты Русской Ковидной Аномалии

13.05.2020, 20:40, Разное

Рукотворность всей отечественной статистики по вирусу сегодня уже просто бросается в глаза. Ты подумай: только наш великий бункерный Вождь вылез из подземелья со своим “прекращением нерабочих дней” – простая публика, только-только прикупившая запас масок на месяц вперед, в детской своей наивности принялись глаза тереть: как же так, ведь “эпидемия обостряется”, “показатели выходят на пик”, “старая Акела промахнулась”… И зря! Они просто не знали, что Акела провидит будущее: еще каких-то пара дней – и пожалте, “эпидемия ощутимо пошла на спад”, “коэффициэнт прироста меньше единицы”.

Эвона как. Мастерство в Кремле не пропили; воистину – “течет вода Кубань-реки, куда велят большевики!” Вчера до пика было “еще далеко” – а сегодня “пик эпидемии уже позади”. Блин, когда же мы его проехали? А ночью, наверно. Во сне. “Русские горки” классические: резко вверх, потом сразу резко вниз… Эх, а мы всё проспали.

Определенно, с “эпидемией” в России с самого начала идет какой-то мутный мухлёж. В принципе, уже разница со всем миром НА ПОРЯДОК показателей по смертности – не звоночек, а целый набатный колокол. Ясно ежу, что “при прочих равных” такого просто не может быть (если только не считать русских каким-то совершенно особым в биологическом смысле подвидом человеческой расы).

Варианта объяснения тут, очевидно, два: или какое-то очень сильное искажение статистики смертности в РФ – или дело в уже наработанном иммунитете популяции, то есть – в истинности гипотезы, что коронавирус в России УЖЕ БЫЛ. И если власти в России об этом знают – тогда, стало быть, вся вакханалия по “борьбе с вирусом” – какое-то сплошное придуривание.

Но значит ли происходящее, что “эпидемию” теперь начнут по-быстрому сворачивать? Вариант дивный, но в такое счастье верится, конечно, с трудом. С точки зрения властей самым заманчивым представляется как раз нынешний гибрид из абсолютно незаконных постановлений Путина-Собянина: это когда гражданам высочайше разрешается, надев на себя цаки, идти на работу и с работы… а во всем остальном на них по-прежнему распространяется “режим самоизоляции”: хочешь выйти на улицу – получай пропуск, объясняй, куда и зачем, а так – только с собакой и не далее 100 м от конуры. То есть порядки в точности как на зоне, где у зеков маршрут один: утром “на промку”, вечером – обратно в барак. Как от такого отказаться?

Так что сворачивание преследует, видимо, исключительно тактические цели – публике надо дать “проголосовать за поправки”. Ну а после этого Страшный Вирус опять разбушуется – мама не горюй.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Мнение: “Итоги нормандского саммита”

06.05 / Мнение: Кто владел землёй в Российской Империи

13.04 / Коронавирусные хроники

23.04 / Тарзан высмеял раскритиковавших его выступление хейтеров

10.04 / Мнение: Либералы хуже печенегов и половцев

02.04 / Компании Audi, VW и Mercedes-Benz изменили свои логотипы из-за COVID-2019

08.05 / Владимир Путин объяснил, что любовь к Родине является основой жизни россиян

13.05 / Сбежавшая от Шнурова певица эмоционально обратилась к поклонникам

07.05 / Ученые заявили о новых разновидностях коронавируса

01.05 / Мнение: Кто отправил на больничный премьер-министра?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска