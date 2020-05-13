ABC News – коронавирус вынудил Белый дом принять «историческое решение»

13.05.2020, 20:32, Новости дня

После того как у одного из помощников вице-президента США Майка Пенса был обнаружен коронавирус, в Белом доме стали принимать более жёсткие меры для предотвращения новых случаев заражения. Как пишет ABC News, власти даже приняли «историческое решение» на время обособить друг от друга Пенса и Трампа.

Внезапно Белый дом принял историческое решение — разделить президента и вице-президента. Высокопоставленные сотрудники администрации подтверждают: из-за опасений, связанных с коронавирусом, президент Трамп и вице-президент Пенс будут обособлены друг от друга. По словам источников, в ближайшем будущем Трамп и Пенс будут соблюдать дистанцию.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы можем общаться по телефону.

Решение на время разделить Трампа и Пенса было принято после того, как на прошлой неделе у одного из помощников вице-президента тест на коронавирус показал положительный результат. Как удалось узнать ABC News, в понедельник, с введением новых мер безопасности в Белом доме, Пенс уже не появлялся в Овальном кабинете и, надев на лицо маску, работал в соседнем здании.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Практически все, кого я сегодня видел, были в масках.

На пресс-конференции в Розовом саду можно было заметить, что и зять президента Джаред Кушнер тоже в маске.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Хотел бы я, чтобы вы честно обо всём этом написали, но, к сожалению, вы сознательно этого не делаете.

Сам президент пришёл на эту пресс-конференцию с позитивными новостями…





ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы сумели отреагировать на ситуацию и преуспели.

… и высокой оценкой масштабов осуществляемого в стране тестирования.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы преуспели в тестировании, я об этом говорю. В этом плане рядом с нами никто в мире даже и близко не стоит. С тестами мы определённо проделали отличную работу.

Однако наш корреспондент Джон Карл обратил внимание на заметную разницу между частотой и масштабами тестирования в Белом доме по сравнению с остальной Америкой.

ДЖОН КАРЛ, корреспондент ABC NEWS: Ваши сотрудники, ваши высокопоставленные сотрудники, о которых вы сами только что говорили, имеют возможность тестироваться каждый день. Когда у американцев по всей стране, которые сейчас возвращаются на работу, тоже появится возможность каждый день сдавать тесты?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Уже скоро. Очень скоро.

ДЖОН КАРЛ: Но стоит ли отправлять людей обратно на работу, не будучи уверенными, что они и их коллеги точно будут иметь возможности протестироваться? Мы ведь ещё не можем такого обеспечить.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Как вы знаете, здесь мы оставляем решение за губернаторами.

Следующий вопрос вызвал у президента раздражение.

ЖУРНАЛИСТ: Когда у всех остальных американцев будет такой же доступ к тестам, как и у сотрудников Белого дома?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете что? Если бы мы здесь, в Белом доме, не тестировались, вы бы сейчас там стояли и жаловались: «Почему вы никого не тестируете в Белом доме?» Понимаете, с вами бесполезно — если бы мы не тестировали наших сотрудников, вы всё равно были бы недовольны. Я вас очень хорошо понимаю — лучше, чем вы сами себя понимаете.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.