 

Меркель – гибридная стратегия России мешает наладить с ней хорошие отношения

13.05.2020, 20:32, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что РФ причастна к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, пишет Frankfurter Allgemeine. По её словам, этому есть «веские доказательства», представленные немецким генпрокурором. Такие инциденты мешают «доверительному сотрудничеству», с огорчением отметила глава ФРГ.


Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в хакерской атаке на бундестаг в 2015 года и пригрозила последствиями, пишет Frankfurter Allgemeine. С оглядкой на результаты расследования, проведённого генеральным прокурором ФРГ, она заявила, что налицо «веские доказательства» российского участия в этом «возмутительном» инциденте. «Я очень серьёзно отношусь к этим вещам, потому что считаю, что проведено тщательное расследование, — добавила глава ФРГ. — Скажу честно: меня это огорчает».

Россия применяет стратегию «гибридной войны», «искажая факты» и пытаясь «дезориентировать» противников, сказала Меркель. По её словам, это нельзя отрицать: «Всё это не какая-то случайность, это действительно стратегия, которую там применяют». Впрочем, канцлер отметила, что и дальше будет стараться выстраивать с Россией хорошие отношения. Но вот такие инциденты мешают «доверительному сотрудничеству». Также Меркель сказала о возможных последствиях для России: «Конечно же, мы всегда рассматриваем возможные меры, в том числе против России».

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии несколько лет вело расследование хакерской атаки, совершённой на бундестаг в 2015 году, напоминает издание. По его окончании федеральная прокуратура объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина. Его обвиняют в шпионаже и краже конфиденциальных данных. 



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