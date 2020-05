NYT и FT пригрозили лишением аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства попросит МИД принять меры в отношении изданий The New York Times и The Financial Times в связи с их статьями о ситуации с коронавирусом в России. Им грозит лишение аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«В комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ приняли к рассмотрению публикации зарубежных изданий The New York Times и Financial Times, где синхронно появились статьи о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в РФ реальной статистике», – передает его слова РИА «Новости».

Пискарев указал, что комиссия намерена разобраться в том, почему такие публикации с ложными измышлениями в адрес РФ появляются.

«Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики. В ближайшее время мы направим их в МИД РФ и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России», – подчеркнул Пискарев.

Он заявил, что для изданий подобного уровня недопустимо появление статей, основанных на домыслах, не представляющих официальную точку зрения России.

«На Западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о РФ в своих газетах», – сказал глава думской комиссии.

Ранее МИД заявил, что вбросы о «занижении» российскими властями данных о смертности от коронавируса в западной прессе сделаны для того, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем.

Напомним, Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что количество умерших от коронавируса в РФ якобы на 70% больше, чем по официальным данным. Госдума уже потребовала от издания объяснений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. В ВОЗ также признали, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности.

В российском Минздраве призвали при анализе этого показателя учитывать, что причиной смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом могут быть и другие заболевания.