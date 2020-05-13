Украинский политик заявил о намерении МВФ переиграть Киев

13.05.2020, 20:30, Новости дня

Международный валютный фонд (МВФ) не намерен выплачивать Украине кредит в 8 млрд долларов, сообщил украинский оппозиционный политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Албу считает, что Киев не уверен в позиции МВФ. Торги вокруг предоставления помощи Украине ведутся на разных направлениях, причем на некоторых из них страна явно проигрывает. По мнению политика, Киев получит значительно меньшую сумму, чем обговаривалось ранее, или же не получит ничего.

«Стратегическое решение о продаже земель сельскохозяйственного назначения было принято, исходя из уверенности в договороспособности МВФ. Однако Украину пытаются переиграть, сославшись на пандемию коронавируса», – сказал Албу Федеральному агентству новостей.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что Украина может получить новый кредит от МВФ в размере 1,75 млрд долларов через три-четыре недели, а затем до конца года такую же сумму. Речь идет о кредитовании Украины по программе stand-by сроком на 1,5 года на общую сумму 5 млрд долларов.

«Гетманцев говорит о 5 млрд долларов США, которые, возможно, получит украинская сторона. В то же время представитель фонда Джерри Райс несколько дней назад озвучил сумму в 3,5 млрд долларов. Но в сухом остатке оба чиновника говорят об уменьшении суммы, на которую рассчитывали украинские власти. Напомню, ранее речь шла о 8 млрд долларов», – отметил Албу.

Политик считает, что Украина все глубже утопает в долгах и международных обязательствах. Из-за этого Киев «урезает социалку». Политика украинских властей приводит к обнищанию населения, росту преступности и общегосударственному регрессу.

«Чем ответят украинские власти? Найдут ли силы выступить против международных кредиторов и пересмотреть решение о продаже земли? Или согласятся на уменьшение суммы кредита? Эти вопросы пока остаются открытыми», – подытожил Албу.

Напомним, МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита. 13 апреля Рада отказалась рассматривать постановления об отмене принятого законопроекта о введении рынка земли. Теперь документ может быть передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что если МВФ не выделит Киеву очередной кредит, Зеленскому придется срочно бежать из страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.