Ученые из США обнаружили уменьшающий рост ген

13.05.2020, 20:30, Разное

Ученые из США смогли раскрыть загадку низкого роста жителей Перу. Они обнаружили ген, из-за мутаций в котором рост человека может уменьшаться на 2,2 сантиметра.

Генетики, представляющие Гарвардский университет, сделали открытие гена в ДНК после проведения широкомасштабного исследования на территории Перу, средний рост жителей которого не превышает 159 сантиметров. Ученые изучили данные 3000 добровольцев, в числе которых были чистокровные перуанские индейцы и потомки смешанных союзов испанских колонистов и аборигенов.

Благодаря детальному изучению геномов удалось обнаружить, что рост перуанцев зависел от “индейской” ДНК: чем выше ее доля, тем ниже рост представителя Южной Америки. Данная особенность коррелировала с мутацией одного из участков гена FBN1, ответственного за сборку белкового компонента соединительных тканей фибрилина-1. Мутации в гене позволяют понять, как древние перуанцы в прошлом могли приспосабливаться к жизни.