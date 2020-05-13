Верховная Рада приняла банковский закон, необходимый для сотрудничества с МВФ

13.05.2020, 20:20, Новости дня

КИЕВ – Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), и он призван усовершенствовать механизмы банковской деятельности.

За соответствующее решение 13 мая проголосовали 270 народных депутатов 450-местного однопалатного парламента, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Этот закон гарантирует необратимость выведения банков с рынка. В случае, если суд признает незаконным решение Национального банка Украины о выведении банка с рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается. Поэтому, продажа активов и расчеты с вкладчиками и кредиторами банка будут продолжаться», – отмечает «Укринформ».

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» «позволяет убрать «белые пятна» в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать банки, выведенные с рынка из-за неплатежеспособности».

Информационное агентство «РБК-Украина» отмечает, что закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества с МВФ.

«Международный валютный фонд (МВФ) согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной Радой банковского законопроекта 2571-д», – цитирует «РБК-Украина» 8 мая позицию министра финансов Украины Сергея Марченко.

Тем временем, Национальный банк Украины на своей странице в Фейсбуке разъясняет важность и суть закона.

«Суть законопроекта такая. Представим, что банк «П» становится неплатежеспособным и выводится с рынка. Что дальше? Вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет восстановить работу банка», – отмечается на странице НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что этот закон еще называют «антиколомойским», но он скорее «антимошеннический», чем «антиколомойский», и у бывших собственников остается право обратиться в суд.

Напомним, что в украинской прессе этот закон связывали с возможностью заблокировать процесс возращения «Приватбанка» одному из бывших его собственников Игорю Коломойскому.

По словам президента Украины Владимира Зеленского подобные законы – важные и исторические, «которые должны объединять всю страну, объединять все партии».

Европейский Союз приветствовал принятие Верховной Радой закона о банках.

«Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС», – написал в своем Твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, отмечает Корреспондент.net.

Вместе с тем, председатель партии «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде отметила, что так называемый «банковский» закон – это профанация и преступление против суверенитета Украины.

«Этот закон не против «Приватбанка», этот закон прямо противоречит суверенитету Украины. Этим документом украинский народ лишают права управлять Национальным банком, а Национальный банк лишают конституционного долга подчиняться решению суда. Этот закон, по сути, объявляет амнистию тем, кто управлял Национальным банком, тем, кто управлял Фондом гарантирования вкладов, – они останутся безнаказанными, а людям не вернут ни копейки, потому что все уже украдено», – сказала Юлия Тимошенко 13 мая, сообщает сайт издания «Левый берег».

Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Власенко отметил, что согласно новому закону «появится такой участник судебного процесса – суперответчик, Национальный банк, который получит ряд прав, значительно большие, нежели все права истцов по всей стране», сообщает «Левый берег».

Закон для экономики и сотрудничества

Эксперт по политике Александр Солонтай считает, что данный закон позволит подстраховать экономику страны от возможного дефолта.

«Это защита даже не около пяти миллиардов гривен, которые государство использовало когда-то на поддержку «Приватбанка», это защита страны от дефолта. И это возможность получить кредит МВФ – стране нужны средства для перекредитования предыдущих займов», – говорит Александр Солонтай корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает важность данного закона, в первую очередь, для национальной экономики, чем для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Вместе с тем, по его словам, сегодня экономика Украины «взяла тренд на падение, как и все экономики стран Европы» в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Объективно оценить экономическую ситуацию невозможно, но правительству нужно делать акцент на том, чтобы научиться в такое время создавать новые рабочие места – не в крупных компаниях, а реформировать условия для ведения гражданами собственного бизнеса, больше подталкивать людей к предпринимательству, чтобы они открывали свои семейные дела, где человек может прокормить себя сам», – утверждает Александр Солонтай.

О новых полномочиях для Нацбанка

Политолог Виктор Таран называет новый закон хорошим инструментом для банковской сферы и экономики, который позволяет продолжить сотрудничество с МВФ.

«Расширение полномочий для Национального банка для совершения санаций – оздоровления банков и получение атипичных полномочий для рассмотрения вопросов доходности банков, их рефинансирования – это некоторый сверхрегулятор возможностей этого закона. В условиях кризиса – это палка о двух концах потому закон, как скальпель, если его использовать во благо – очень хороший инструмент для экономики», – говорит Виктор Таран корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что этот закон делает невозможным возврат государственных банков бывшим собственникам.

«И он определяет тяжелую процедуру компенсации бывшим собственникам, которые, в свою очередь, не могут злоупотребить своим правом для возвращения финансового учреждения», – отмечает Виктор Таран.

Процедурные ошибки, которые допускались во время принятия нового закона, по словам политолога, могут быть использованы противниками этого документа в европейских судах.

Вместе с тем, он считает, что название «антиколомойский закон» не отображает сути этого закона, это лишь «медийное желание обыграть данный документ».

«Этот закон применим к любому собственнику банка, который получал государственные деньги и компенсацию на рефинансирование своего бизнеса», – утверждает Виктор Таран.