 

Трамп продлил указ об ограничении импорта телекоммуникационных технологий

13.05.2020, 20:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду продлил еще на год указ от мая 2019 года, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности.

Указ отсылает к Закону об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой, который позволяет президенту регулировать торговлю в связи с чрезвычайным ситуациями, представляющими угрозу для США. Члены Конгресса заявили, что указ направлен против китайских компаний, таких как Huawei и ZTE.



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