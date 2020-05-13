Мнение: Вплоть до создания вакцины

13.05.2020, 20:18, Разное

Госдума приняла поправки к закону о выборах, которые разрешают в условиях пандемии голосовать по почте. Эти поправки не касаются все еще ожидаемого "голосования" за поправки в конституцию, так как это мероприятие регулируется отдельным законом.

Любопытно здесь, конечно, то, что до выборов в Думу и уж тем более выборов президента достаточно далеко. Возникает вопрос – либо нынешняя "пандемия" должна продлиться настолько долго, либо нас ожидают следующие, причем депутаты уже в курсе, что эти следующие будут обязательно и обязательно придутся на выборный период. Кстати говоря, министр здравоохранения Мурашко сегодня снова заявил, что ограничения, которые введены в ходе нынешней эпидемии, сохранятся вплоть до создания вакцины.

В который раз возникает недоговоренность. Ну хорошо, вакцину создадут. Еще год-полтора собянинского фашизма и сидящий в подземелье президент, периодически выпрыгивающий оттуда на зачищенную дезинфекцией площадку. А что потом? А потом, если рассуждать логично, последует закон о принудительной вакцинации. Либо о добровольной, но в таком случае люди, которые вакцинацию не пройдут в силу разных причин, должны будут сегрегированы от тех, кто эту вакцинацию прошел. Возникнет деление на "чистых" и "нечистых", и как тогда поступит государство с теми, кто не будет иметь клейма о вакцинации? И еще один вопрос вдогонку – судя по всему, теперь одна эпидемия будет сменять другую. Как оказалось, это прекрасный инструмент террора и контроля за населением. А фашизм – это то, что сегодня обанкротившемуся режиму необходимо дозарезу. Другого способа удержать власть у него уже нет. Соответственно, нужно будет создавать механизм поражения в правах тех, кто не будет иметь весь набор "обновлений"

Всего этого Мурашко не сказал, что, конечно, разумно – такие вещи вводятся явочным порядком и по возможности без анонсов. И, конечно, под весьма жестким контролем. Который в наших условиях крайне сомнителен просто в силу жуткого состояния управления. Но проблема никуда не девается. Если сказано "А", то за ним неизбежно последуют и другие буквы алфавита.