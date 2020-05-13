 

Пушков посоветовал США не «перенапрягать мышцы»

13.05.2020, 20:16, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал внесенный на рассмотрение Сената США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.

«США хотят законодательно возложить вину за пандемию на Китай. Это опасный ход, неизбежно ведущий к политической войне с Китая в случаи практического введения санкций», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

«С учетом аргументов, которые есть у Китая, прежде всего – имеющейся у него возможности обрушить глобальный рынок ценных бумаг США, еще неизвестно, кто кого больше «накажет», – отметил Пушков.

Он напомнил, что США «уже не раз впутывались в конфликты, которые они в итоге проигрывали». «Из сравнительно недавних – Ирак и Сирия. Санкционную войну против РФ также нельзя назвать победой США – изменения линии Москвы они не добились», – констатировал член Совета Федерации.

«Вступая в давно ожидавшееся противостояние с Китаем, США могут «перенапрячь» свои внешнеполитические мышцы и ускорить свой закат как мирового гегемона», – заключил Пушков.

Напомним, во вторник американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Китай в ответ выразил протест США.

Москва заявляла, что Вашингтон и его союзники не оставляют попыток использовать ситуацию с коронавирусом для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию.



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