Вирусолог объяснил возможность быстрого появления вакцины от коронавируса

13.05.2020, 20:16, Новости дня

Пока непонятно, будет ли вакцина от коронавирусной инфекции, которую министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал выпустить к концу июля, эффективной. Но, вероятно, она делается по укороченному протоколу, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в июне начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Он полагает, что уже через месяц она будет полностью готова к применению – при том, что обычно клинические испытания занимают годы.

«Я надеюсь, что они просто используют какой-то укороченный протокол. Ситуация действительно сегодня совершенно очевидная, что без вакцины нам эту проблему никак не решить. И по сегодняшней ситуации в Китае ясно, что вирус будет циркулировать в человеческой популяции. Причем за счет нетяжелых больных он будет циркулировать незаметно», – говорит Чепурнов.

Конечно, пока непонятно, получится ли вакцина хорошей, будет ли она эффективно защищать, продолжает вирусолог.

«Здесь еще стоит вопрос, какая это будет вакцина, потому что есть совсем новые подходы, где пока еще нет хороших наработок, которые бы показывали, как аналогичные вакцины ведут себя при длительном использовании. С такими вакцинами сложнее, их нужно внимательно, требовательно и дольше изучать. Но есть вакцины, по которым, в общем-то, есть уже неплохие данные, например, рекомбинантные или "убитые"», – рассказывает Чепурнов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что несмотря на то, что вакцина от COVID-19 может быть разработана уже в текущем году, ее массовое производство начнется не раньше 2021 года.