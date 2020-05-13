 

Рада отказалась предоставить Нацгвардии право составлять админпротоколы

13.05.2020, 20:15, Новости дня

Верховная Рада не смогла принять законопроект №3105, которым предлагалось предоставить Национальной гвардии Украины право составлять протоколы об административных правонарушениях.

Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, за проект закона в первом чтении проголосовали 179 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отправить законопроект на доработку к повторному первому чтению или вернуть на доработку субъекту законодательной инициативы также не набрало необходимого количества голосов (“за” – 215 и 208 депутатов соответственно).

Авторы документа – пять нардепов из “Слуги народа” – предлагали “усилить правоохранительные полномочия Нацгвардии в части выполнения заданий по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности”. В частности, речь шла о праве составлять админпротоколы, проводить личный досмотр и осмотр личных вещей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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