Коронавирус в Италии. За сутки умерло 195 человек, выздоровело 3,5 тыс.

13.05.2020, 20:15, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 195 человек (на 23 больше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 12 мая.

Четвертый день подряд суточные потери составляют меньше 200 человек. Общее количество жертв эпидемии достигло 31 106 человек.

За последние сутки вылечилось 3502 пациента, общее число выздоровевших достигло 112 541.

Продолжают болеть 78 457 человек (-2809). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 12 172 пациента (-693), в отделениях интенсивной терапии – 893 (-59). Еще 65 392 человека лечатся в домашних условиях (-2057).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 222 104 (+888).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,3 млн человек, из них более 294 тыс. умерли, 1,51 млн выздоровели.