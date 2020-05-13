 

Козак прилетел в Берлин для консультаций по Донбассу – СМИ

13.05.2020, 20:15, Новости дня

13 мая заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины с германской стороной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

По его словам, Германия пригласила российского представителя, чтобы “лучше понять линию” Москвы на переговорах.

“Это строгая двусторонка”, – добавил собеседник издания, подчеркнув, что представителей Украины и Франции на переговорах не было – только Германии и России.

“Козак – главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза”, – сказал другой близкий к переговорам источник РБК.

Официально о переговорах ничего не сообщалось.

Практически все официальные визиты отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, регулярное авиасообщение между Россией и другими странами остановлено с 27 марта, однако специальные правительственные рейсы выполнять разрешено.

Козак с 2014 года включен в санкционный список Евросоюза.

Он стал заместителем главы администрации президента РФ в январе, на этой должности курирует украинское направление.

12 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров “Нормандской четверки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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