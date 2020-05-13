В Кривом Роге отстояли изъятые знамена Красной армии

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13.05.2020, 20:09, Новости дня

Знамена воинских частей Красной армии, освободивших Кривой Рог от немецко-фашистских захватчиков, вернулись в Исторический музей города после двухлетнего перерыва. Произошло это после того, как министерство культуры в ответ на обращение народных депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) признало флаги культурным наследием Украины, сообщила пресс-служба политсилы.

В заявлении сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко, опубликованном на сайте политсилы говорится, что знамена воинских частей Красной армии, изъятые два года назад полицией из краеведческого музея, вернулись в его экспозицию. 

Знамена были изъяты полицией в феврале 2018 года из-за коммунистической символики, якобы их публичная демонстрация нарушает закон о декоммунизации.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» считала и считает закон о декоммунизации преступлением, направленным на стирание исторической памяти народа Украины. В течение двух лет народные депутаты, представляющие сегодня партию в парламенте, отстаивали право общины Кривого Рога не только хранить в музее знамена воинских частей – освободителей города, но и публично демонстрировать их», – сообщил Бойко. 

В итоге криворожцам возвращены знамена боевых подразделений Красной армии, а также право использовать их на всех мероприятиях, проводимых в городе.

Напомним, в рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину).



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