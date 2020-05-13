Школам рекомендовали ввести дистанцию между учениками

13.05.2020, 20:09, Новости дня

Министерство просвещения рекомендовало школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, присутствующими в классе, не менее полутора метров, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что «нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, включая школьников, обучающихся и находящихся в одном помещении», однако «важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м как между учениками, так и в контакте с педагогами», передает ТАСС.

Между тем глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что считает принципиально важным для вузов начать новый учебный год в сентябре.

На минувшей неделе в министерстве заявили, что российские вузы готовы в максимально короткие сроки зачислить абитуриентов и приступить к занятиям 1 сентября.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз. Сроки проведения экзаменов решили сдвинуть.