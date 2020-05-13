 

Школам рекомендовали ввести дистанцию между учениками

13.05.2020, 20:09, Новости дня

Министерство просвещения рекомендовало школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, присутствующими в классе, не менее полутора метров, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что «нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, включая школьников, обучающихся и находящихся в одном помещении», однако «важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м как между учениками, так и в контакте с педагогами», передает ТАСС.

Между тем глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что считает принципиально важным для вузов начать новый учебный год в сентябре.

На минувшей неделе в министерстве заявили, что российские вузы готовы в максимально короткие сроки зачислить абитуриентов и приступить к занятиям 1 сентября.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз. Сроки проведения экзаменов решили сдвинуть.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Шокин: Мой кабинет обстреливали. Наверное, не знали, что Пшонка в свое время все забронировал

16.04 / Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

27.04 / Джонсон отказался ослаблять карантин в Британии

03.05 / Коронавирус постепенно погружает США в кризис

28.03 / В Грузии начали массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

07.04 / Появились сведения о введении Бабкиной в искусственную кому

08.04 / Минтранс РФ озвучил цены на авиабилеты для возвращающихся в страну россиян – от 200 до 400 евро

04.05 / Рубль снизился к доллару и евро

05.04 / За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 80 тыс. человек

01.05 / “Впереди – решающий шторм”. Зеленский призвал провести майские праздники дома, чтобы не сорвать выход из карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска