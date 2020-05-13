Ксения Собчак заявила о готовности родить второй раз

13.05.2020, 20:09, Разное

Недавно известная ведущая Ксения Собчак провела в своем Instagram-аккаунте прямой эфир, в рамках которого ответила на ряд интересующих поклонников вопросов. В частности, телезвезда пояснила о том, что она готова второй раз родить, и о страхах, которые испытывала в период первой беременности.

Довольно непростой вопрос о наличии страхов во время беременности знаменитости задала одна из её подписчиц, психолог по образованию. Отвечая на него, Собчак призналась, что, нося будущего наследника под сердцем, всерьез опасалась стать матерью-одиночкой и прожить несчастливую судьбу, не имея мужчины рядом с собой.

Но когда её сын Платон родился, он, по словам телезвезды, вселил в неё немалую уверенность: мать почувствовала особенную любовь и контакт со своим малышом. “Эта связь – и есть самое главное”, – заявила ведущая. Впрочем, сейчас Ксения Собчак счастлива в браке с Константином Богомоловым и даже обмолвилась, что в будущем планирует родить сестру для Платона.



Примечательно, что для подписчиков участие в прямом эфире было платным. Однако Ксения Собчак изначально анонсировала, что все деньги, полученные за проведение беседы, она перечислит в благотворительный фонд Натальи Водяновой “Обнаженные сердца” и, разумеется, на предложение откликнулись немало желающих. Об этом пишет издание Woman.ru.