Новаторский тест на ВПЧ помог диагностировать рак горла у мужчины

13.05.2020, 20:08, Разное

Экспериментальная тест-система помогла ученым заподозрить и диагностировать у пациента рак глотки, вызванный вирусом папилломы человека (ВПЧ), до появления симптомов. Описание клинического случая опубликовал журнал Frontiers in Oncology.

Ученые сообщили, что в ряде развитых стран распространенность рака глотки превышает распространенность рака шейки матки. Основная причина этого вида рака – ВПЧ онкогенных типов, в первую очередь, 16-го типа. Для его профилактики и ранней диагностики они разработали новую тест-систему, которая идентифицирует ВПЧ в слюне. Ее эффективность ученые проверяли в исследовании, которое охватило 600 человек.

Ученые отдельно описали случай 63-летнего мужчины, у которого не было симптомов рака глотки. В рамках исследования в течение 36 месяцев он несколько раз проходил тест на выявление ВПЧ 16-го типа. Титр ДНК ВПЧ увеличивался с каждым анализом и было принято решение отправить пациента к хирургу для обследования. Специалист нашел у него небольшую бессимптомную опухоль в глотке.

«У пациента обнаружили плоскоклеточную карциному размером в 2 миллиметра в левой миндалине, ему была проведена тонзилэктомия. Это дало ему шанс излечиться. После лечения ДНК ВПЧ-16 в его слюне больше не определялась», – рассказала Чаминди Пунйадиря (Chamindie Punyadeera), профессор Квинслендского университета, соавтор исследования и один из разработчиков нового теста.

Ранее исследования показывали, что высокие титры ВПЧ-16 связаны с риском выявления метастатического рака глотки. Но описанный случай – первый пример обнаружения этого рака на ранней стадии, благодаря скринингу ВПЧ.

Авторы исследования предполагают, что увеличение титра ВПЧ при периодическом тестировании может помочь диагностировать рак глотки на ранних стадиях. Однако эту гипотезу необходимо проверить в крупных исследованиях.