 

Школам в РФ рекомендовано отменить общие для учеников перемены

13.05.2020, 20:08, Новости дня

Российские школы после открытия заработают в обновленном режиме. Перечень рекомендаций Роспотребнадзора опубликован на официальном сайте.

Согласно рекомендациям, за каждым классом будет закреплено свое учебное помещение, а общение между учащимися из разных классов во время прогулок и перемен будет невозможным, опубликовано в документе Роспотребнадзора.

Также не разрешат объединять учащихся из разных классов в одну группу продленного дня, или вечернюю дежурную группу.

Отныне под запретом будет проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных праздников.

Кроме того, ежедневно школьники будут проходить «утренних фильтров» с обязательным измерением температуры тела «с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей, а также сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание».

Как отмечено в документе, может быть пересмотрен режим работы учебной организации, изменено время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен «для максимального разобщения классов».

Уточним, детям рекомендовано почаще находиться на свеем воздухе, если позволяют погодные условия, в том числе будет сокращено количество занятий в спортивном зале.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, присутствующими в классе – не менее полутора метров.



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