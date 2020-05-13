 

Украина продлила санкции против российских соцсетей

13.05.2020, 20:08, Новости дня

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на три года продлил санкции против российских интернет-компаний, в том числе соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Решением СНБО, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Мейл.ру», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других», – цитирует сообщение украинского ведомства ТАСС.

В апреле Служба безопасности Украины предложила продлить санкции против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.



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