Песков посоветовался с Мишустиным о лечении коронавируса

13.05.2020, 20:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обсудил тактику лечения коронавируса с премьером Михаилом Мишустиным, у которого выявили заболевание ранее.

«Да, мы перезванивались, говорили об этом. Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии», – сказал Песков в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что этот вирус «непростой, очень и очень агрессивный».

У него спросили, в чем состоит тактика лечения, однако Песков отметил, то вряд ли может ее обсуждать, а «врачи знают, что делать».

Говоря о контактах с президентом Владимиром Путиным, он отметил, что давно с ним не контактировал.

«Очно не контактировали больше месяца. Ну конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например, на совещаниях Совета безопасности», – сообщил Песков.

Он предположил, что многие элементы «этой быстрой дистанционной работы» стоит использовать и дальше.

Песков рассказал, что в первый день у не было вообще никаких симптомов, затем появилась температура чуть выше 37.

«Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать (Татьяну Навку, жену), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью… И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ. В общем, поймали вовремя», – сказал Песков.

По его словам, у него была двусторонняя пневмония.

«В этой болезни главное – не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», – сообщил пресс-секретарь президента.

Он выразил сожаление, что несмотря на все меры предосторожности, которые соблюдала его семья, у них все-таки выявили коронавирус.

«Я ездил на работу, но тоже предохраняясь. У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями, и так далее… Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь, и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе,— надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром», – сказал Песков.

По его словам, коронавирусом изначально заболел его коллега, с которым он был в контакте.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, госпитализированная вместе с Песковым из-за коронавируса, рассказала о симптомах болезни у себя и своего мужа.

О заболевании сообщил накануне сам Песков.