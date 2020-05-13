 

Михаэль Шумахер признан самым влиятельным человеком в истории “Формулы-1”

13.05.2020, 20:06, Новости дня

Автогонщик Михаэль Шумахер признан самым влиятельным человеком в истории "Формулы-1". В финальном голосовании на сайте "королевских гонок" немец обошел бывшего исполнительного директора этой гоночной серии Берни Экклстоуна.

Шумахер набрал 61% голосов, тогда как его оппонент – 39%. На пути к финалу Красный Барон последовательно прошел австрийца Ники Лауду (56% против 44%), бразильца Айртона Сенну (52% 48%), аргентинца Хуанна Мануэля Фанхио (72% против 28%) и итальянца Энцо Феррари (54% против 46%).

Michael Schumacher: de meest invloedrijke Formule 1 persoon ooit #Ferrari #Mercedeshttps://t.co/CnEVLtF38L pic.twitter.com/OMEOkmCEcC

— Formule 1 Nieuws (@AlleenF1) May 13, 2020

Михаэль – семикратный чемпион "Формулы-1". В декабре 2013 года немец получил серьезную черепно-мозговую травму после падения на горнолыжной трассе во Франции. Его госпитализировали и долгое время самый именитый пилот "королевских гонок" находился в коме. На данный момент родственники Шумахера не разглашают подробности о состоянии спортсмена.



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