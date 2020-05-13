Врачи-добровольцы проходят подготовку для лечения COVID-19

13.05.2020, 20:06, Новости дня

Как правильно поставить ИВЛ, как быстро можно выводить пациента из медикаментозной комы и зачем реаниматологам строительный скотч. Ответы на все эти вопросы врачи недавно открывшейся инфекционной больницы в Вороновском в Новой Москве должны получить в ускоренном порядке. Идет переобучение. Пока стационар заполнен всего на 20%, на аппаратах искусственной вентиляции — 10 человек, так что резервы в медцентре есть.

"Нужно будет подбирать дальнейшие ваши действия и в зависимости от правильности действий будет зависеть что? Будет ли пациент жить или нет", — говорит врач.

С этих слов начинается каждое занятие в центре подготовки московского центра инфекционных болезней. Здесь обучают врачей, которым уже в ближайшее время придется работать с больными коронавирусом. Каждый из добровольцев, приехавших в новую московскую больницу, выстроенную всего за месяц, имеет за плечами огромный опыт.

Людмила Заболотская работает в реанимации уже пятнадцать лет, и интубация для нее ежедневная практика. Куда важнее научиться работать на новых моделях аппаратов ИВЛ.

"Я увидела новое оборудование, у меня была возможность обучиться новейшим технологиям. Поэтому, конечно, бесценный опыт", — говорит она.

Но главное — научить мыслить по-новому. Большинство реаниматологов стремится как можно скорее поставить пациента на ноги. В случае с короновирусом это может навредить.

"У нас есть много больных, у которых 90% лёгких повреждены. У них осталось лишь 10% лёгких для того, чтобы как-то жить. И вот доктор, переводя такого больного на искусственное дыхание, должен учитывать, что эти лёгкие надо сберечь", — поясняет Сергей Авдейкин, заведующий реанимационным отделением московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское".

Помимо дозировок препаратов и новых режимов аппаратов ИВЛ, не менее важно врачу научиться правильно одеваться.

Многие элементы подготовки подсмотрели в сферах, далеких от медицины. Например, то, как правильно надевать маску, подсказали водолазы. Нужно три раза глубоко выдохнуть и понять — попадает ли внутрь горячий воздух? Всё для того, чтобы стекла не запотевали. Тонкостями облачения в защитный костюм овладевают практически с ноля.

Борис Кожевников военный медик, но теперь у его работы другая специфика.

"В армии существует такая папка СПЭР — строгий противоэпидемический режим. Там костюмы намного плотнее, и они не требуют такого тщательного раздевания. То есть, их можно снаружи обработать известными дезинфицирующими средствами и на этом достаточно. Здесь всё-таки немножко как бы тоньше работа", — рассказал он.

Поверх респиратора наклеивают обычный строительный скотч.

"Это китайцы, да, придумали! Они вот так дополнительно предохраняют именно эти варианты проникновения вируса", — говорит мужчина.

Московский клинический центр инфекционных болезней рассчитан на восемьсот пациентов. При этом медперсонала должно быть почти полторы тысячи, и все вновь прибывшие медики проходят эти курсы для работы с больными коронавирусом.