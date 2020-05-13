С 1 июня в Чебоксарах возобновят авиасообщение

13.05.2020, 20:06, Новости дня

Компания "Победа" с 1 июня возобновит авиаперелеты из Чебоксар в Москву. Средняя цена билета будет почти в 3 раза ниже, чем в прошлом году, передает ГТРК "Чувашия".

В настоящий момент в расписании воздушной гавани значатся два рейса в Москву — утренний и вечерний. Цена билета сейчас составляет 2199 рублей. Кроме того, согласно информации на официальном сайте "Победы", со 2 июня чебоксарцы смогут отправиться вечерним рейсом в Сочи. Правда, всего два раза в неделю – воскресенье и вторник. Билет на это направление будет стоить порядка 3599 рублей.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 воздушные перевозчики по всему миру понесли большие убытки. По поручению российских властей в помощь авиакомпаниям уже выделили порядка 23 миллиардов рублей, а аэропортам — более 10 миллиардов рублей.

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ГТРК "Чувашия"