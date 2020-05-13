Мнение: Распределение населения по доходам, борьба за МРОТ и падение рождаемости в Индии

13.05.2020, 20:05, Разное

1. Новая статья на Руксперте — распределение населения России по доходам. На заглавном графике показано, как менялись доли доходов 20% самых бедных (оранжевый столбец) и 20% самых богатых россиян (лиловый столбец). Весь рост неравенства пришёлся на 1990-е годы, после чего ситуация стабилизировалась:

https://ruxpert.ru/Статистика:Распределение_населения_России_по_доходам

Если смотреть на более детальные погодовые данные, то оказывается что практически весь рост неравенства пришёлся даже не на 1990-е, а на 3-4 года в начале 1990-х, с 1991 по 1994 год. Доля доходов бедных тогда упала с 11,9% до 5,3%, а доля доходов богатых, напротив, выросла с 30,7% до 46,3%.

С 2000-го по 2008 год бедные относительно победнели с 6% до 5,1%, затем их доходы несколько выросли, до 5,3% к 2018 году. Богатые с 2000 по 2018 год снизили свою долю общенационального дохода с 47,6% до 47,1%.

Таким образом, странно слышать обвинения нынешних властей России в том, что у нас якобы растёт неравенство. Оно быстро выросло в первой половине 1990-х и затем особо не менялось.

Чтобы сэкономить время, заранее отвечу на ожидаемые реплики хранителей мёртвого льва. Нет, в СССР с равенством дела обстояли гораздо хуже, чем сейчас. В СССР были даже специальные магазины для высших сословий, специальные больницы, специальные распределители и, вообще, отдельная инфраструктура, пользоваться которой простолюдины не имели права.

2. К вопросу о том, как повысить доходы бедных. Комиссия из чиновников Минтруда, представителей профсоюзов и работодателей намерена зафиксировать в Трудовом кодексе требование платить зарплаты выше МРОТ:

https://lenta.ru/news/2020/05/12/mrot/

В настоящее время МРОТ на федеральном уровне составляет 12 130 рублей. Однако, согласно действующим нормам, он может складываться из базовой ставки и премии, то есть компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

При этом работодатель может по своему усмотрению не выплачивать премиальную часть, то есть фактический доход работника оказывается меньше МРОТ, и иногда существенно. <…>

Эксперты отмечают, что изменения не приведут к повышению доходов тех, кто получает больше МРОТ, поскольку работодатель может снизить размер премии на сравнимую сумму. Однако они закроют лазейку для тех, кто платит сотрудникам ниже минимального уровня.

Хотя у них остаются возможности устраивать работников по договору на неполную рабочую неделю (МРОТ рассчитывается пропорционально отработанным часам) или в филиалы в других регионах, где минимальный размер оплаты труда установлен ниже. Например, сотрудник может выполнять работу в Москве (МРОТ равен 20,2 тысячи рублей), но числиться работающим во Владимирской области, где МРОТ равен федеральному.

Вполне очевидно, что реальные зарплаты в России почти всегда заведомо выше МРОТ, обычно в разы выше. Изменения направлены на борьбу с уклонением от уплаты налогов: когда сотрудник реально получает, допустим, 40 тысяч рублей, а налогов платит, как если бы получал 10 тысяч.

3. Примечательный факт – примерно на половине территории Индии рождаемость за последние годы упала ниже уровня простого воспроизводства населения (менее 2,1 ребёнка в среднем на женщину):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/uroven-rojdaemosti-v-stranah-iujnoi-azii-5e9c532656d6260bcedaa839

То же самое мы видим в части Бангладеша (население которого, несмотря на небольшую площадь, больше, чем в России). Примерно на уровне воспроизводства рождаемость находится в соседних Непале, Бутане, Шри-Ланке и Мальдивах.

А вот в Северной Индии, а также соседних Пакистане и Афганистане детей рождается всё ещё очень много. Если, однако, эти территории повторят судьбу Южной Индии, и рождаемость там упадёт, то рост населения в Южной Азии продолжится лишь по инерции, на фоне снижения смертности и роста продолжительности жизни. По мере роста перенаселения такой сценарий выглядит всё более вероятным.

Впрочем, пока что общий коэффициент фертильности в Индии составляет 2,35: даже если он резко упадёт, это не помешает индийцам обойти Китай около 2030 года, став самой населённой страной в мире с населением почти в 1,5 миллиарда человек.